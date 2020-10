Prime Day : Belle promotion sur le pc portable Huawei MateBook 13 chez Amazon !

Continuons notre tour d'horizon des meilleures offres du Prime Day 2020 qui s'achèvera ce mercredi 14 octobre à 23h59. Les abonnés Amazon Prime ont donc accès à de nombreuses promotions pour quelques heures encore. La livraison à domicile est gratuite et le paiement en quatre fois sans frais est proposé en exclusivité pour les adhérents. La garantie est logiquement valable pendant deux ans.

Place aux caractéristiques techniques de ce Huawei MateBook qui possède un écran FullView en 2K (2160 x 1440 pixels) avec une diagonale de 13 pouces. La dalle est également tactile. Pour ce qui est de la configuration, l'ordinateur embarque un processeur Intel Core i5 épaulé par 8 Go de RAM, une carte graphique Nvidia GeForce MX2507 et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Windows 10 Home est de la partie en ce qui concerne le système d'exploitation.

Ce modèle est donc parfait pour travailler dans de très bonnes conditions. Vous pourrez même lancer des logiciels gourmands en ressources sans aucun souci.