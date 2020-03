Google conseille les entreprises en proie au coronavirus quant à leur site web

Quelques conseils pour surmonter l'arrêt de son activité



Source : The Verge

Les entreprises en ligne ne sont pas épargnées par le confinement généralisé dans de nombreux pays autour du globe.De nombreux sites e-commerce sont à l'arrêt, à la fois pour garantir la sécurité de leurs employés mais aussi pour soulager les services de livraison qui se concentrent sur des produits de première nécessité Google a tenu à proposer quelques astuces aux entreprises et a mis en ligne une page (en anglais) indiquant les mesures à suivre pour garantir son référencement durant la crise sanitaire.Le moteur de recherche conseille en premier lieu aux sociétés e-commerce à l'arrêt de ne pas mettre leurs sites hors-ligne et de continuer à régler leurs frais d'hébergement. En effet, une mise hors-service d'un site aurait des conséquences dramatiques sur son référencement et le reléguerait en bas de liste.Google recommande à la place de désactiver la partie commerce du site, tout en laissant le catalogue accessible aux clients et en l'informant par une bannière ou un pop-up.», explique John Mueller, analyste principal des tendances chez Google.Si toutefois les chefs d'entreprise doivent désactiver leurs sites pour quelques jours seulement, Google recommande de renvoyer vers une page d'erreur 503, et vers un code d'erreur 200 pour une période plus longue, en veillant à conserver la page d'accueil indexable.Google donne également d'autres conseils plus pratiques sur la gestion des stocks pendant une période de courte ou de moyenne durée et propose une foire aux questions complète pour répondre aux interrogations des entrepreneurs.