Coronavirus : le gouvernement dénonce des pressions "inacceptables" d'Amazon sur ses salariés

"Ces pressions sont inacceptables et nous le ferons savoir à Amazon", a déclaré M.Le Maire sur France Inter, alors que des salariés d'Amazon ont fait valoir un droit de retrait pour "danger grave et imminent" en raison des conditions sanitaires dans lesquelles ils travaillent#AFP — Agence France-Presse (pfr) March 19, 2020

Amazon affirme maintenir le salaire des personnes en quarantaine

Amazon applique les recommandations du gouvernement

En pleine crise sanitaire sur fond de coronavirus, les employés de plusieurs entrepôts français d'Amazon ont fait valoir leur droit de retrait pour «» cette semaine, du fait des conditions sanitaires dans lesquelles ils travaillent, qui les exposent particulièrement à une contamination potentielle. Selon les syndicats, la réponse du e-commerçant serait sans détour : toute absence ne sera pas rémunérée. Amazon apporte quelques précisions, que vous pouvez retrouver en fin d'article.Des salariés issus de plusieurs sites français d'Amazon se mobilisent contre les conditions de sécurité mal appliquées sur leur lieu de travail : de l'entrepôt de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) à celui de Montélimar (Drôme) en passant par ceux de Saran (Loiret) et de Lauwin-Planque (Nord), les employés veulent faire valoir leur droit de retrait, et demandent à leur employeur de tenir compte de l'urgence sanitaire.Selon l' Union syndicale Solidaires Nord , «». Toujours selon le syndicat, la direction aurait décidé de faire «» et de maintenir son activité.Le problème, c'est que le maintien de cette activité passe par une certaine pression dénoncée par les syndicalistes et salariés. La direction pousserait en effet son personnel à venir sur place pour préparer les commandes, et ce malgré un droit de retrait brandi.Celui-ci prévoit, selon les dispositions de l' article L4131-1 du code du travail, que «».L'Union syndicale Solidaires Nord affirme avoir reçu une réponse ferme d'Amazon, en indiquant que les travailleuses et travailleurs qui exerceraient ce fameux droit «». Autrement dit, si les salariés qui ne viennent pas sur leur lieu de travail ne seront pas licenciés ni sanctionnés, ils ne seront pas rémunérés.Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a réagi à la situation au micro de France Inter, en dénonçant avec fermeté des «». Et le membre du gouvernement de poursuivre : «».Clubic a contacté la direction d'Amazon France pour en savoir plus et ainsi la laisser s'expliquer sur cette position délicate, dans le sens où son activité ne paraît pas véritablement indispensable à la continuité de la vie de la nation en temps de crise.», nous explique un porte-parole.Concernant les salariés qui feraient état de certains symptômes, Amazon les invite à consulter un médecin. Une source interne nous indique par ailleurs que l'entreprise maintient le salaire des personnes en quarantaine et facilite la pose de congés, en cas de suspicion de coronavirus. Rien n'est dit en revanche sur les salariés faisant valoir leur droit de retrait.