Le Chromecast 3 est arrivé : on fait le point sur les quelques nouveautés

Chromecast 3 : 1080p 60ips

Lefait davantage figure de mise à jour timide que d'une révolution. L'appareil vient d'ailleurs simplement remplacer l'itération précédente dans le catalogue, sans modifier grand-chose à la fiche technique d'origine. Côté design, le dongle se pare désormais d'un revêtement noir mat, et du nouveau logo - plus discret - de Google.La principale nouveauté duest de permettre la lecture de contenus vidéo en Full HD et jusqu'à 60 images par seconde. La version précédente était capée en 720p60. De plus, l'appareil devient compatible avec les enceintes multi-room, et peut donc diffuser du son n'importe où dans la maison.Plus décevant : si les précédentes spéculations faisaient état d'un dongle compatible avec le Bluetooth, il semblerait que Google ait finalement fait l'impasse sur la connectivité.Par conséquent, impossible d'y connecter un périphérique externe - comme une manette de jeu par exemple - pour jouer en streaming sur le futur service de Cloud Gaming développé par Google La firme annonce cependant que son Chromecast 3 est «» que son prédécesseur.Ledans toutes les bonnes quincailleries high-tech pour 39€. Une version « Ultra » permettant la lecture de vidéos en 4K est également commercialisée à 79€.