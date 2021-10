Pixel Pass : Google va-t-il mettre en place un abonnement tout compris, téléphone et services ?

L'offre permettrait de se procurer un smartphone Pixel avec plusieurs services premium inclus : une garantie étendue couvrant les dommages accidentels, YouTube Premium, Google One, Play Pass et une couverture réseau via l'opérateur virtuel Google Fi (indisponible en France). En plus de cela, l'abonnement donnerait la possibilité d'obtenir un nouveau Pixel chaque année. Aucun prix n'a fuité pour le moment, mais on imagine qu'il sera particulièrement avantageux pour les utilisateurs et utilisatrices.