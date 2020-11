Le Pixel 4a 5G de Google enfin disponible à la précommande en France

Le 30 septembre dernier, Google officialisait l'existence du Pixel 4a 5G. Celui-ci propose un écran OLED 6,2 pouces, un processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Testé par nos soins, le smartphone du géant américain nous a largement convaincus grâce à ses performances, mais aussi à son autonomie ou encore à sa dalle de grande qualité.