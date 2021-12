Dell présente une webcam sans-fil qui s'accroche où vous voulez grâce à un aimant

Appelée Pari, la webcam de Dell est donc dénuée de tout câble (excepté bien évidemment le câble de recharge USB-C) et se veut être à la fois compacte, polyvalente et pratique. Cette petite caméra est donc particulièrement légère, puisqu'elle ne dépasse pas les 30 grammes (en guise de comparaison, elle est plus légère que des AirPods Pro dans leur boîtier) et est pensée pour être utilisable un peu partout.