Asus lance le ROG Phone 6D Ultimate, mieux que le modèle Pro sorti en août ?

Les deux modèles sont compatibles Dual-SIM (sans slot MicroSD) et sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures. Ils sont livrés avec Android 12 et ROG UI et bénéficient de deux ans de mises à niveau de l’OS Android et au moins deux années de mises à jour de sécurité. C’est moins que les trois ans minimum garantis pour les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro – étonnant.