Nouveaux EarPods : dites au revoir au fameux "Quelqu'un a un adaptateur Apple ?

Les EarPods ont été popularisés par l'iPod dès sa sortie en 2001. Les écouteurs blancs ont été utilisés dans toutes les campagnes de publicité mises au point par Apple pour promouvoir son baladeur MP3 et sont devenus un marqueur social de l'époque.

Tout natuellement, Apple a recyclé ses EarPods à la sortie de l'iPhone et ses derniers ont été livrés dans les boites de smartphones en tant que kit mains libres pendant un peu plus de dix ans. Depuis, Apple ne propose plus ses écouteurs gratuitement avec ses dernières générations de smartphones, mais les propose à un prix de 19 euros sur sa boutique officielle et en magasin.

D'abord compatibles avec une prise jack, puis avec une connectique Lightning lorsque Apple a décidé de se séparer du traditionnel port audio sur ses iPhone, les EarPods devraient vivre une nouvelle évolution dans les prochains mois.