Nouvelles Apple Watch Pro : comparez les tailles en un coup d'œil

Pour ce modèle particulier et inédit dans la gamme, Apple aurait eu à cœur de repousser les limites de l'Apple Watch avec un nouveau format et une taille d'écran plus large, ainsi qu'un boîtier renforcé et plus résistant aux chocs.

Sonny Dickson, célèbre leaker bien connu des amateurs de technologie, a pu mettre la main sur les coques prévues par les accessoiristes pour habiller et protéger les prochaines montres connectées présentées ce mercredi 7 septembre par Apple.