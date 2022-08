Intel Arc est meilleur que l'Apple M1 Max en décodage vidéo

En effet, la question de la puissance de la carte graphique d'Intel ne semble pas faire de débat, mais quand on compare plus largement un PC qui en est équipé à un MacBook M1 Max, l'optimisation logicielle reste du côté d'Apple. Avec FinalCut Pro et le ProRes notamment, la marque entretient sa chasse gardée, mais est-ce que ça suffira si la concurrence la surpasse sur les autres volets ?