Apple : que peut-on attendre de la keynote de septembre ?

Commençons par l'évidence : Apple lancera le mois prochain de nouveaux iPhone. Logiquement nommés iPhone 13 , ils devraient correspondre à une version « S » comportant quelques améliorations par rapport aux modèles actuels sans pour autant changer radicalement la formule avec un nouveau design. On y trouverait quand même une encoche plus petite grâce à la miniaturisation des capteurs nécessaire à FaceID, mais aussi une puce A15 Bionic plus rapide (mais toujours gravée en 5 nm et non en 3 nm). Plusieurs sources concordantes prédisent du reste l'arrivée d'écrans 120 Hz sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, avec en prime un mode vidéo capable de simuler un flou d'arrière plan (équivalent au mode portrait).