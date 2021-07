Comment nettoyer son cache sur Mac ?

Pour faire simple, le cache est un ensemble de données que le Mac met de côté au lancement d'une application, d'une fonction système ou d'un site web pour que le temps d'attente soit moins important lors d'une éventuelle réouverture. Sur Mac il faut différencier trois types de cache :

Le cache du système.

Le cache d'applications.

Le cache du navigateur.

Tous ont pour but d'améliorer les performances de votre Mac en économisant de la puissance de calcul et de la bande passante. Le cache est donc très utile sur le papier, mais qu'en est-il dans les faits ?

Certains sites et logiciels peuvent être très gourmands en cache, en particulier les réseaux sociaux qui vont sauvegarder de nombreuses images et vidéos pesant plusieurs Mo chacune. Il peut également arriver que d'anciens fichiers mises en cache empêchent le bon fonctionnement d'une application après une mise à jour, on dit alors qu'ils sont obsolètes. Enfin, n'oublions pas les cookies tiers stockés qui sont responsables d'une bonne partie du tracking publicitaire sur le web qui cause tant d'émules chez les activistes du droit à la vie privée.