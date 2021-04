Apple va revoir la production des AirPods à la baisse face à la concurrence

Raillés à leur sortie en 2016, comparés à des cotons tiges sans intérêt, la marque a réussi à imposer les AirPods et leur nouveau format au grand public, et a depuis vendu des centaines de millions de paires d'écouteurs.

D'autres constructeurs, et pas des moindres, ont rapidement voulu surfer sur la vague initiée par Apple et ont proposé leurs propres écouteurs true wireless. On pense par exemple aux Galaxy Buds Pro de Samsung, aux Pixel Buds de Google ou encore aux Huawei freebuds 4i sans compter les modèles de Sony ou Xiaomi.

Avec des modèles aux tarifs parfois plus agressifs que celui des AirPods et une qualité audio aussi bonne, voire meilleure, Apple souffre de la concurrence et a revu à la baisse ses commandes auprès de ses fournisseurs.