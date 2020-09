Apple annonce une keynote pour le 15 septembre prochain

Le constructeur proposera un évènement vidéo pour annoncer ses nouvelles gammes de produits et on peut désormais parier que la star de cette keynote de rentrée sera l'iPhone 12. Apple pourrait présenter quatre nouveaux modèles au design très inspirés de l'iPad Pro. Ces modèles, tous équipés d'écrans OLED, devraient également proposer une compatiblilté avec les réseaux 5G.

L'Apple Watch Series 6 devrait également se dévoiler durant cet évènement. Les nouveautés de cette montre connectée devraient être un capteur d'oxygénation du sang, une batterie légèrement plus importante et peut-être un processeur plus véloce.

Enfin Apple pourrait profiter de cette prise de parole pour officialiser les AirTag, ces traqueurs d'objets qui se dévoilent depuis plusieurs mois. On peut espérer aussi l'annonce d'un nouvel iPad Air et les dates de sortie d'iOS 14, de macOS Big Sur et de watchOS 7.

Le programme de cette keynote s'annonce copieux et vous pourrez évidemment suivre les différentes annonces en direct sur Clubic. Rendez-vous le 15 septembre prochain à partir de 19h00 !