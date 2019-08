Amazon sous le feu des critiques pour ses nouveaux emballages non recyclables

© Crédits : Bayne Stanley/Zuma Press/PA Images

« Un gigantesque pas en arrière »

Amazon et l'écologie : une grande histoire d'hypocrisie

De nombreux consommateurs ainsi que des associations de défense de l'environnement sont montés au créneau pour protester contre ces nouveaux emballages plastiques.Depuis quelques mois,expérimente un nouveau type d'emballage pour ses commandes au Royaume-Uni. Exit les enveloppes en carton recyclables, ce sont donc désormais deset rembourrées de papier bulle qui sont utilisées pour les envois Prime. Selon la firme américaine, ces nouveaux packagings prendraient moins de place, seraient plus légers et permettraient de charger plus de colis dans les camions de livraison.Pour les consommateurs, c'est plutôt un gigantesque pas en arrière. À l'heure où les supermarchés du Royaume-Uni sont poussés àet à développer les offres de produits en vrac, l'initiative d'Amazon fait figure d'Selon le site Amazon Second Chance, qui fournit aux consommateurs des indications quant au tri et au recyclage des packagings, les nouvelles enveloppes plastiques «».En réalité, elles ne le sont nulle part : ces enveloppes déposées, à tort, dans les bacs de triet se retrouvent coincées dans les machineries, obligeant les centres de recyclage à arrêter complètement le système pour les débloquer.Amazon expédiedans le monde, et fait figure de précurseur : les emballages plastiques pour envoyer les colis pourraient donc se généraliser à toute l'industrie du e-commerce et remplacer les cartons. C'est d'ailleurs déjà le cas pour Target, la chaîne de supermarchés américaine, qui utilise des enveloppes plastiques pour ses envois.Si Amazon affirme réduire au maximum les emballages superflus, la firme est loin d'être un modèle en matière d'écologie. Pour preuve, le reportage du magazine Capital de janvier dernier dénonçant la destruction de ses invendus et l'enquête de Greenpeace pointant du doigt l'opacité quant à l'énergie utilisée par Amazon pour alimenter ses services Cloud Pour l'instant, les réclamations des consommateurs et des associations de défense de l'environnement quant à ces nouveaux emballages sont restées sans réponse.Ironique, quand on sait qu'Amazon fait partie des 181 compagnies qui ont signé la semaine dernière aux États-Unis un pacte les engageant àet respectueuses de l'environnement au sein de leurs entreprises.