Amazon, Ikea et Walmart poursuivis par l'Université de Californie pour une histoire d'ampoules

Des noms du e-commerce et de la grande distribution dans le viseur de l'établissement

L'université californienne veut conclure des accords de licence avec les distributeurs

Source : Reuters

L', située à Santa Barbara aux États-Unis, l'a mauvaise. L'établissement aux 20 000 étudiants annuels amardi 30 juillet, dont certains sont bien connus des Français. L'université américaine leur reproche d'avoir, dont vous possédez peut-être un ou plusieurs exemplaires.Cinq distributeurs sont visés par ces poursuites. Le premier,, est connu de tous. Le second,, l'est aussi. Le recours cible égalementet, géants de la grande distribution, et le groupe, qui est un peu le Gifi américain. L'établissement a déposé une double plainte : l'une au civil devant un tribunal fédéral de Los Angeles et l'autre devant la Commission américaine du commerce international, directement à Washington.Dans le détail, l'Université accuse les cinq entrepriseset d'avoir procédé à de la contrefaçon s'agissant d'ampoules LED « filament », ces ampoules qui consomment 90 % d'énergie en moins et qui sont censées avoir une durée de vie bien plus importante que les ampoules traditionnelles. On peut aussi les retrouver avec les mots-clés « Edison » et « Vintage », notamment pour leur aspect rétro.Les brevets concernés sont liés à la «» par des chercheurs de l'université californienne, menée par le professeur, co-lauréat du prix Nobel de physique en 2014 pour avoir contribué à la création des LED bleues de forte luminosité. Pour l'anecdote, celui qui a quitté le Japon pour les États-Unis en 1999 avait déjà remporté 147 millions d'euros en 2004 lors d'une bataille en justice contre son ancien employeur, Nichia, qui avait dégagé d'énormes profits de ses inventions en ne lui offrant que... 147 euros pour ces dernières.Dans le cas présent, l'Université de Californie, sans en évoquer le montant. L'établissement veut également queet ainsi établiravec les commerçants. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il demande à la Commission américaine du commerce internationale d'ouvrir une enquête fédérale sur le comportement des détaillants.