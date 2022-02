Photoshop et Lightroom à petit prix grâce à cette promo

Y a-t-il vraiment besoin de présenter les deux logiciels d'Adobe ? Photoshop et Lightroom font partie des plus utilisés pour toutes les créations graphiques, photo comprise.

Aujourd'hui incontournables, ils sont aussi régulièrement recommandés aux débutants en raison de leur exhaustivité. Tous deux sont compatibles avec Windows et Mac. Photoshop peut même être utilisé sur iPad. Et avec d'autres solutions complémentaires comme Lightroom Mobile, vous pouvez créer n'importe où. En plus du cloud, vous disposez même d'outils de partage/commentaire favorisant le travail collaboratif.

Retouche, composition, gestion d'albums avec Lightroom… Les deux logiciels ne laissent rien au hasard. Parfaitement optimisés, Adobe promet des performances identiques pour ses logiciels, même sur iPad.

Photoshop et Lightroom ne cessent de s'améliorer. Ces derniers temps, Photoshop a déjà vu arriver des innovations telles que la sélection automatique au survol ou les filtres Neural Filters. Côté Lightroom, les photographes adoreront les nouveaux outils de sélection intelligente et la prise en charge de nouveaux appareils photo et objectifs. Et bien entendu, ce ne sont pas les seules améliorations arrivées récemment.