AMD confirme la sortie mondiale du Ryzen 5 7500F, mais il y a un loup... et un gros !

Pas plus tard qu'hier, nous apprenions au travers de la mise à jour de la fiche AMD du Ryzen 5 7500F que le processeur est bien prévu pour une « sortie mondiale » et, mieux, que son tarif serait nettement inférieur à celui du 7600.

On parlait alors de 179 dollars contre 229 dollars pour le Ryzen 5 7600 et même 299 dollars pour le Ryzen 5 7600X. Autant dire que le choix allait être vite fait pour quiconque voudrait se monter une machine de jeu : une carte mère B650 à prix plancher, une bonne petite carte graphique et le Ryzen 5 7500F pour compléter.