Le Ryzen 7800X3D testé sur une carte mère A620 : des performances plus que correctes

Autre bonne nouvelle, s'il ne permet pas d'aller aussi loin que le X670 côté fréquence boost des processeurs, l'A620 s'en sort plutôt bien et le 7800X3D atteignait encore 4,4 à 4,6 GHz sur cette plateforme contre 4,8 à 4,9 GHz sur le X670. Forcément, cela a tout de même un impact sur les performances, mais un impact que l'on qualifiera de mineur.

Sur Cinebench R23, il est ainsi question de passer de 18 143 à 17 330 points sur le test multi-thread et de 1 805 à 1 782 points sur le single-thread. Sur l'ensemble des tests synthétiques, on parle d'une baisse de performances de 5 % environ et d'à peine 3 % sur les jeux vidéo. Voilà qui devrait largement rassurer ceux qui s'inquiétaient du comportement des cartes mères A620.