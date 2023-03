Un BIOS ASUS laisse imaginer des cartes mères AM5 encore moins onéreuses

En effet, ce dernier a repéré un BIOS pour la carte mère ASUS TUF Gaming A620M Plus, un modèle qui n'a jamais été présenté pour une référence de chipset qui n'a jamais été annoncé. Le BIOS date du 14 octobre dernier et il ne faudrait pas trop s'emballer : peut-être ce chipset était-il, un temps, dans les projets d'AMD, avant d'être annulé.

Reste qu'en observant les données du BIOS, il était pourtant bien question de prendre en charge le socket AM5 des Ryzen 7000, et ce, même si le PCIe Gen 5 n'était au menu ni du port pour carte graphique ni des emplacements M.2. Un chipset A620 aurait toutefois été une alternative AM5 plus abordable que les B650/B650E et nous aimerions bien savoir si AMD envisage toujours la chose.