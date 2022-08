AMD détaille la plateforme AM5 et confirme les chipsets B650E / B650 pour octobre

AMD précise avoir travaillé avec les plus grands fabricants de barrettes pour que plus de 15 kits de DDR5 soient disponibles au moment de la sortie des Ryzen 7000 : on parle de AData, Corsair, Geil, G.Skill, Kingston… et AMD explique que grâce à EXPO, on peut espérer des performances en hausse de 11% et une latence en baisse à 63 ns.