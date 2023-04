Quand des cartes mères AMD A620 dissimulent des fonctionnalités "interdites"

Sur cette carte PRIME, MyDrivers a noté que le PBO (pour Precision Boost Overdrive) est bel et bien actif. Il est ainsi possible d'overclocker les Ryzen 7000, et cela a été réalisé sur un Ryzen 9 7900 qui a ainsi été capable de délivrer jusqu'à 9 % de performances en plus sur Cinebench R23.

Problème, cette fonctionnalité est réservée aux cartes mères plus onéreuses. En activant le PBO, ASUS rend moins intéressantes les cartes à base de B650. Pas sûr qu'AMD apprécie la plaisanterie, et il est possible que de prochaines mises à jour mettent un terme à ces « extravagances ».