ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte et MSI : tout le monde y va de sa carte mère AM5 A620

Aujourd’hui, AMD a annoncé son nouveau chipset A620, permettant aux utilisateurs d’accéder à la puissance des processeurs Ryzen Série 7000 avec les fonctionnalités et les performances de la plateforme AM5 et ce à partir de 85 $ US.

Le chipset AMD A620 sera disponible à partir du 31 mars et fournira une plateforme fiable et optimisée avec de nombreuses options de connectivité et de bande passante. Cela inclut par exemple le support de la mémoire DDR5, la technologie AMD EXPO, l’overclocking mémoire en un clic et jusqu’à 32 lignes PCIe 4.0 pour répondre à la demande des utilisateurs les plus exigeants, qu’ils soient au bureau ou à la maison.