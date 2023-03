A620M-HDV/M.2 : enfin une carte mère "petit budget" pour les Ryzen 7000

Le BIOS concernait une carte mère TUF Gaming A620M Plus qui n'a pas plus été annoncée par AMD que par ASUS, et dont on ne sait rien pour le moment. En revanche, comme nous l'expliquions dans cette actualité, le BIOS a permis de préciser que le PCIe Gen 5 ne semblait pas au menu.

Aujourd'hui, non seulement ledit chipset est confirmé de manière difficilement réfutable, mais nous avons aussi les premières photographies et les premières caractéristiques d'une carte ASRock qui exploitera la bête.