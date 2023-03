Cartes graphiques : Intel déjà à égalité avec AMD ! Quant à NVIDIA...

Encore un parfait inconnu sur le marché des cartes graphiques de bureau il y a peu, Intel est déjà parvenu à rattraper AMD sur ce marché très fermé. JPR indique en effet que les deux géants comptabilisaient au quatrième trimestre 2022 9 % des parts sur ce terrain.

En additionnant les deux chiffres, on arrive ainsi à une écrasante domination de la part de NVIDIA, qui représente à elle seule 82 % des parts du marché. Intel se rattrape cependant sur celui des cartes graphiques intégrées. Si l'on comptabilise les deux types de produits, Intel occupe ainsi 71 % de parts, contre 17 % et 12 % respectivement pour AMD et NVIDIA.

Fait plus surprenant, l'étude de JPR montre qu'Intel représentait déjà 5 % des parts de marché des cartes graphiques de bureau lors du quatrième trimestre de l'année 2021. Cela s'explique par le fait que les données de JPR s'intéressent à l'expédition, et non à la vente, de ces produits. À cette époque, Intel proposait d'ailleurs plutôt des cartes DG1 pour PC de bureau ou Xe Max pour PC portables.