Marché du processeur : AMD poursuit son ascension, Intel sa dégringolade

Après avoir connu deux années fastes liées à l'équipement accéléré d'usagers contraints de s'armer pour le télétravail, le marché est, sans surprise, en baisse pour l'année 2022. Problème : cette baisse est la plus marquée et jamais observée en plus de 30 ans. Elle concerne aussi bien Intel qu'AMD.

Entre 2021 et 2022, en seulement une année, il est ainsi possible d'observer les expéditions de processeurs reculer de 34 %. De Q4 2021 à Q4 2022, on parle encore d'une chute d'environ 19 %.

Aujourd'hui, plusieurs questions se posent donc pour AMD comme pour Intel. Le marché va-t-il poursuivre sa baisse ou se stabiliser ? Et alors qu'Intel semble avoir trouvé du répondant sur le segment desktop avec Alder Lake et Raptor Lake, peut-elle faire de même avec Sapphire Rapids côté serveurs ?