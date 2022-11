AMD revoit (déjà ?) sa politique tarifaire sur la gamme de processeurs Ryzen 7000

Il y a quelques jours, ComputerBase avait déjà annoncé une baisse au moins aussi importante sur les tarifs européens des Ryzen. Sur le site d'AMD, on peut effectivement découvrir des tarifs bien plus intéressants qu'à la sortie des processeurs, mais nous attendrons de les trouver en boutiques pour nous emballer et vérifier que ce ne sont pas des promotions ponctuelles.