Une fuite confirme que l'AMD Mendocino sera bien moins puissant que l'APU du Steam Deck

La dispositive publiée par nos confrères ne laisse guère de place au doute, et cela signifie que Mendocino devra se contenter de 128 processeurs de flux contre 512 sur la puce Aerith du Steam Deck. Par ailleurs, on note que Mendocino prendra en charge deux canaux de mémoire LPDDR5 pour une capacité allant de 4 à 32 Go.