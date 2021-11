Deux cartes « graphiques » Sapphire RDNA 2 à destination des mineurs

La GPRO X060 est basée sur le GPU NAVI 23 XL et intègre 1 792 steam processors. Elle est épaulée par 8 Go de mémoire GDDR6 sur bus 128-bit et se trouve capable d'un taux de 29,4 MH/s pour une consommation de 60 Watts. De son côté, la GPRO X080 part sur un GPU NAVI 22 avec 2 304 steam processors et 10 Go de GDDR6 interfacés en 160-bit. Sa puissance lui permet d'atteindre 41,6 MH/s pour une consommation de 93 Watts.