COMPUTEX : Gigabyte dévoile son nouveau BRIX, et propulse son mini-pc avec un Ryzen 5000U

Si MSI précise que plusieurs versions AMD de son BRIX seront disponibles, on ignore pour l'instant encore quelles références précises seront intégrées dans le châssis de cette petite machine. Il y a toutefois fort à parier que le haut de gamme sera pourvu d'un Ryzen 7 5800U (que l'on trouvait par exemple récemment sur le ZenBook 13 OLED d'ASUS).

Pour rappel, cette puce regroupe 8 cœurs et 16 threads pour des fréquences comprises entre 1,9 et 4,4 GHz. On y trouve aussi 20 Mo de cache et un TDP de 15 W par défaut (configurable jusqu'à 25 W). Sa partie graphique intégrée Vega 8 comprend pour sa part 8 cœurs GPU pour une fréquence de 2 000 MHz. Elle permet par exemple de lancer quelques titres anciens ou compétitifs dans d'assez bonnes conditions en 1080p, et ce grâce à un peu plus de 2 Teraflops de puissance de calcul GPU théorique (plus que la PS4 originale et ses 1,84 TFLOPs, note WCCFTech).