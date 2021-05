AMD : des processeurs Zen 4 EPYC "Genoa" jusqu'à 96 cœurs et 192 threads

Les améliorations apportées par cette gamme EPYC 7004 ne se limiteront pas à une nouvelle architecture CPU et plus de cœurs. Secteur de pointe oblige, les processeurs EPYC Genoa, que l’on retrouvera dans des supercalculateurs comme El Capitan, bénéficieront d’une prise en charge de la mémoire DDR5 et de l’interface PCIe 5.0. Il est question de 128 lignes PCIe 5.0 et d’un support de la DDR5-5200 sur 12 canaux.