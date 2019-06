La livraison rapide annulerait les bénéfices environnementaux du shopping en ligne

Les livraisons toujours plus rapides, mais aussi plus polluantes



Les transports propres et les drones pourraient être la solution pour un e-commerce plus propre



Depuis plusieurs années, les plateformes de vente à distance,en tête, ont multiplié les services permettant à leurs clients, et parfois en quelques heures dans les métropoles.Pourtant, ces différents services qui simplifient la vie du consommateur ont des effets néfastes sur l'. Le site d'informations Axios révèle que les émissions de CO2 produites par FedEx, UPS ou encore l'US Postal ont augmenté ces derniers mois.Les envois rapides seraient à blâmer, et notamment ces multiples produits envoyés seuls, au lieu d'être. Chaque référence arrive chez le client dès qu'elle est disponible, mais ce mode de livraison multiplie les trajets et les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.Également pointés du doigt, les multiples entrepôts qui se sont construits partout et rapidement pour couvrir le maximum de territoire et permettre des livraisons à J+1 ou en moins de deux heures, pour les plus pressés. Ces bâtiments ont besoin d'énergie, de chauffage ou de climatisation, et là encore participent au dérèglement climatique.Les sociétés de transport sont à pied d'œuvre pour améliorer leur bilan carbone et réfléchissent. Les drones , souvent annoncés, seraient également une solution pour répondre à la fois la demande des clients, sans polluer la planète plus qu'elle ne l'est déjà.