Sony renouvelle ses hybrides APS-C avec les a6100 et a6600 au mode rafale impressionnant

Sony a6600 : un hybride qui shoote à 11 images par seconde

Le Sony a6600 © Sony

Sony a6100 : un milieu de gamme tout aussi rapide que son grand frère

Le Sony a6100. © Sony

Via : Engadget

accélère le rythme de ses sorties. Le tout récent (janvier dernier)cède aujourd'hui sa place au nouvelet ses nombreuses améliorations techniques.Le nouveaun'est que vitesse et performances vidéo. Intégrant un capteur APS-C de, l'appareil est surtout doté du processeur Z-Bionz dopé à l', lequel lui offre un débit de capture de pas moins de. Le tout avec un autofocus constant, qu'il est capable d'accrocher en très exactement 0,02 seconde. Les images sont quant à elles enregistrées en RAW 14 bits.Les plus pointilleux pourront critiquer unqui, contrairement à Canon,. Récemment lancé, le M6 Mark II de Canon se dote en effet d'un capteur 32,5 mégapixels.De son côté, Sony a préféré concentrer ses améliorations sur d'autres points de son appareil hybride,, que le constructeur promet substantielle. La batterie Z intégrée permet de déclencher pas moins de(et jusqu'à 810 via l'écran LCD).Il sera disponible en octobre pour, ouavec un objectif 18-135 mm.Beaucoup moins onéreux (comptez 900€ nu, et 1 000€ avec un kit 16-50 mm), lese dote de l'essentiel des caractéristiques techniques du a6600, processeur Z-Bionz et capteur APS-C de 24,2 mégapixels en tête.Il bénéficie à ce titre de la même rafale àque le modèle supérieur, mais perd tout de même son port microphone ainsi que la batterie Z de nouvelle génération.