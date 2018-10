Nikon confirme l’arrivée d’un appareil photo plein format hybride

Le Mirrorless plein format, nouveau sommet de gamme

Cap sur l'hybride, vers la fin des reflex chez Nikon ?

Le termepour « appareil photo sans miroir » désigne les boîtiers qui n'ont plus de systèmes de miroirs. Ils sont plus connus sous le nom d'hybrides. Une nouveauté ? Oui et non. On connaît déjà cette technologie, mais elle n'a pas bénéficié d'un développement poussé, notamment chez Nikon, préférant jusqu'à maintenant le reflex. Plusieurs acteurs sont déjà très présents sur ce segment du sans-miroir : Olympus, Sony, Fujifilm et Panasonic. Nikon entend frapper fort et proposer un appareil photo plein format sans miroir pour équiper les photographes les plus exigeants.Peu de détails sont pour l'heure connus. On sait que Nikon travaille sur sa future génération FX (le terme qui désigne le plein format), et que les appareils hybrides plein format auront une nouvelle monture d'objectif. Il faudra donc développer des objectifs dédiés. Pas de panique, une bague d'adaptation pour les objectifs actuels sera proposée, mais c'est bien un nouveau système qui va être lancé en parallèle.Les modèles A7 III (24 mégapixels) et A7R III (42,4 mégapixels) de Sony peuvent-ils trembler à l'annonce de l'arrivée du nouveau boitier Nikon ? On ne connaît pas le détail de la résolution, les caractéristiques techniques et les tarifs ne sont pas encore communiqués. Même le nom de cette nouvelle gamme reste secret.L'annonce du développement d'un plein format sans miroir intervient alors que la fin de vie du Nikon 1 est confirmée (lui qui était, justement). Le développement est centré sur le futur plein format, mais pour autant, les appareils photos reflex « classiques » ne sont pas morts. Nikon indique continuer à développer sa gamme d'appareils photos reflex numériques. «» indique le communiqué.Reflex, reflex plein format, hybride, hybride plein format : le choix devient toujours plus complet. On ne va pas s'en plaindre.