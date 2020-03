Lexilight, la lampe qui permet aux dyslexiques de lire normalement, disponible en prêt

La lampe Lexilight en prêt pour le confinement lié au coronavirus

Source : THM Magazine

Début janvier, on découvrait l'étonnante lampe Lexilight, mise au point par Lexilife . Une lampe qui promet de corriger la dyslexie, en permettant au cerveau de traiter l'information comme si cette dernière ne provenait que d'un seul œil dominant - et non deux informations différentes envoyées simultanément par les deux yeux dominants d'une personne dyslexique.Bonne nouvelle aujourd'hui, puisque pendant toute la période de confinement, cette lampe Lexilight est disponible en prêt (gratuitement) pour aider les familles lors des prochaines semaines d'école à la maison.À la fin du confinement, il sera possible pour les familles d'acheter Lexilight (549 euros), ou de renvoyer cette dernière, la caution de la lampe étant alors intégralement remboursée. Le groupe Lexilife annonce également qu'il va bientôt mettre en ligne des exercices ludiques pour «».Pour bénéficier d'un prêt de Lexilight, vous pouvez vous rendre à cette adresse