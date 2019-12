AOC annonce un grand moniteur 49" d’un ratio de 32:9, 120 Hz et Freesync

© AOC

Un moniteur (quasi) unique en son genre

Une image éclatante

Source : TechPowerUp

Le fabricant indique que ce moniteur aux dimensions imposantes est tout à fait adapté à une utilisation tournée vers le jeu vidéo. Les premiers éléments issus de sa fiche technique sont en tout cas encourageants.Ces dernières années, de plus en plus de moniteurs aux dimensions très larges ont vu le jour. S'ils ne sont pas forcément encore adoptés par le grand public, qui préfère aujourd'hui l'utilisation d'un dual-screen, force est de constater qu'ils font l'objet d'un intérêt significatif de la part des constructeurs. Le AGON G493UCX, nouvel arrivant dans la gamme d'AOC, se présente sous la forme d'un écran ultra courbé de 49 pouces. Il a été taillé sur mesure pour offrir une expérience de jeu immersive, même aux plus exigeants.La définition de cet écran est donc de 5 120 × 1 440 pixels (5K), et s'appuie sur une dalle incurvée de type VA qui délivre un contraste impressionnant de 3000:1. Comme c'est désormais la norme sur les écrans d'une certaine qualité, le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, pour un délai de réponse de 1 ms. À titre de comparaison, le moniteur propose une fiche technique plus musclée que le Samsung CRG9.Le moniteur propose une luminosité de 550 cd/m², qui couvre 93 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Il est donc certifié VESA DisplayHDR 400 (qui reconnait ainsi ses capacités HDR) et ne passe pas loin de la certification VESA DisplayHDR 600. Enfin, il prend en charge les technologies VRR que sont le G-Sync & FreeSync.Du côté de la connectique, l'écran est bien fourni : deux prises HDMI 2.0, un USB Type-C, trois ports USB 3.2 Gen1, deux haut-parleurs de 5 W et deux prises displayPort 1.4. Pour le moment, AOC n'a pas divulgué les prix de ce modèle, et n'a rien communiqué concernant sa future disponibilité.