Razer dévoile Tartarus Pro, un pavé numérique spécialement conçu pour les gamers

Le premier de son genre

Le savoir-faire de Razer demeure

Razer fait ici le choix d'adapter à ce pavé numérique le principal argument des claviers mécaniques. Cela s'accompagne de 32 touches programmables, de fonctions secondaires pour chacune d'entre elles et d'un rétroéclairage personnalisable... De quoi combler les gamers les plus exigeants, particulièrement les adeptes des MMO.S'appuyant sur la technologie des switchs optiques analogiques de Razer, ce pavé numérique spécialement taillé pour les gamers permet de mesurer la profondeur à laquelle chacune des touches manipulées est enfoncée. Pour l'utilisateur, de nombreux avantages en découlent : réglage du point d'entrée pour une frappe plus rapide ou plus forte, vitesse d'actionnement... Votre toucher devient totalement ajustable, entre 1,5 mm pour des pressions rapides, et jusqu'à 3,6 mm, pour des pressions plus intenses.Le Razer Tartarus Pro permet en outre aux joueurs d'attribuer deux fonctions pour chacune des touches. En enfonçant la touche de moitié, vous pourrez par exemple faire marcher votre personnage, qui se mettra à courir si vous enfoncez complètement cette même touche. Cela reprend le même mécanisme qu'un joystick sur une manette classique, tout en l'adaptant à l'utilisation sur PC.Ce pavé numérique compte 32 touches entièrement configurables et un pavé directionnel programmable à huit directions : de quoi lui rendre ses lettres de noblesse puisque, hormis ses vocations primaires de navigation, il vous est tout à fait possible de lui attribuer d'autres commandes spécifiques à vos besoins.Les éléments qui ont fait la réputation de la marque sont toujours de la partie, parmi lesquels les macros illimitées ou encore les différentes configurations de profil du logiciel Razer Synapse. Jusqu'à huit profils peuvent être enregistrées, et restent rapidement interchangeables grâce au bouton situé sur le côté du pavé numérique. Pour des joueurs exigeants, qui s'appuient sur des sensibilités différentes, cela représente un gain de temps indéniable.Le rétroéclairage chromé, profitant de pas moins de 16,8 millions d'options de couleur personnalisable finit d'hébiller le Tartarus Pro. Tout est configurable par le biais du logiciel associé, selon vos propres envies.Côté résistance, le câble de fibre tressée assure la longévité. Comme ses aînés, le Tartatus Pro s'accompagne d'un repose-poignet, dans le but d'offrir à ses gamers un confort étudié depuis des années . Ce pavé numérique est disponible à 149,99 € sur le site officiel de la marque.