Cooler Master lance une étonnante souris avec affichage OLED

De l'OLED partout, même sur nos souris

Fondu dans le grip en caoutchouc plaqué au côté gauche de la souris, la croix directionnelle adoptée par lase veut ergonomique et occupe l'emplacement habituellement réservé aux touches macros présentes sur certains modèles produits par la concurrence.explique la destiner avant tout aux joueurs de MMO... reste à savoir si quatre touches sauront, dans les faits, leur suffire.Très à la mode ces dernières années, l'OLED arrive chez Cooler Master. Il ne faudra cependant pas chercher ici de dalle XXL fourmillant de couleurs, le constructeur ayant plutôt opté pour un écran miniature de 96 par 24 pixels. Celui-ci sera surtout destiné à afficher des informations utiles aux joueurs, comme le profil DPI sélectionné ou les statistiques relatives à l'usage RAM / CPU, ce qui pourrait effectivement s'avérer pratique en jeu. Tom's Hardware note toutefois que cet écran pourra être configuré pour afficher du texte personnalisé ou des images, mais compte tenu de sa taille, nul doute qu'une majorité d'utilisateurs l'emploieront pour afficher les informations évoquées plus haut.Pour le reste, la MM830 est équipée d'un capteur 24.000 DPI de chez Pixart (le 3360), profite d'une technologie visant à améliorer la précision de sa molette et se pare de LEDs RGB configurables depuis l'utilitaire fourni par Cooler Master. On apprend toutefois que la dernière-née du constructeur taïwanais n'est pas des plus légères. Avec 122 grammes sur la balance (et 162 grammes une fois le câble pris en compte), la MM830 compte parmi les souris qui restent fermement cramponnées à leur tapis.