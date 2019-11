Huawei va lui aussi sortir son MateBook en 15 pouces (ainsi qu'en 14)

Le Huawei Matebook grandit

Apple aussi voit plus grand

Huawei devrait lancer un nouveau Matebook avec une taille d'écran de 15 pouces. Le leaker Evan Blass a publié un rendu (voir ci-dessus) de l'ordinateur portable, qui serait aussi produit dans une version plus classique de 14 pouces.Le nom de code du produit est « Bohr » et il est très probable qu'il soit baptisé sobrement Matebook 15. Au-delà de son design, peu d'informations à son sujet ont fuité pour le moment. On sait néanmoins que l'on peut s'attendre à une dalle au ratio écran-corps de 84 % et un format 16:9, là où l'on est généralement plus habitué à du 3:2 sur les appareils de la marque. Le Matebook 15 devrait être équipé de trois ports USB Type-A et d'un USB Type-C (sans doute USB 3.1 Gen 1, le Thunderbolt 3 étant normalement réservé aux versions Pro des Matebook).On devrait aussi retrouver un plus classique Matebook 14 remis au goût du jour, avec deux ports USB Type-A, un port USB Type-C et une prise HDMI. Nom de code : « Nobel ». Un doute subsiste côté logiciel. Huawei est en effet toujours sur la liste des Entités aux États-Unis , et pourrait donc être privé de licence Windows 10 si Microsoft ne convainc par le département du commerce américain de lui autoriser une exception. Les deux modèles pourraient être présentés officiellement lors du prochain(MWC).On apprend cette ambition de Huawei, à peine une semaine après l'annonce du Macbook Pro 16 pouces d'Apple , qui proposait jusqu'ici du 15 pouces. Coïncidence ou non, on vous laisse vous faire votre propre opinion.Le nouvel ordinateur portable de la firme de Cupertino revient pour sa part à un clavier « ciseaux » classique, après tous les problèmes créés par les claviers « papillon ». Résolument très haut de gamme, il propose quatre ports Thunderbolt 3 USB-C, un lecteur pour TouchID et bien entendu la fameuse Touch Bar.