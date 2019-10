Lenovo préparerait un Thinkpad à écran tactile pliable pour 2020

© Lenovo

Lenovo entend ainsi concurrencer Apple et Microsoft.Au mois de mai dernier, Lenovo avait déjà présenté une mise à jour de son X1 Extreme , qui recevait notamment un nouveau duo CPU/GPU. Celui-ci est disponible depuis le mois de juillet, avec un prix de lancement de 1 499,99 dollars. Au même moment, Lenovo a également présenté une version hybride et pliable de ce X1, sans lui fournir de date de lancement.Le calendrier se précise aujourd'hui, le constructeur prévoyant cette nouvelle version pour le second trimestre 2020. Gianfrano Lanci, directeur des opérations chez Lenovo, affirme que «».En tant que notebook, le ThinkPad X1 doit d'abord se caractériser par sa petite taille. La directrice des communications commerciales de Lenovo, Milanka Muecke, le présente ainsi : «».Les dimensions exactes de ce Thinkpad ne sont toutefois pas connues. Son processeur non plus n'a pas été divulgué. En revanche, le X1 comprendra un écran OLED de 13,3 pouces pliable et tactile. Cet écran, qui sera doté d'une résolution «» pourra être utilisé dans les positions d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un livre.D'après, Gianfrano Lanci ne s'attend pas à ce que le ThinkPad X1 fasse partie des best-seller de la marque, notamment en raison de son prix (que la marque n'a pas précisé non plus à titre de comparaison, le ThinkPad X1 Yoga est affiché à 1 699 euros). Lenovo entend davantage s'adresser au secteur émergent des tablettes haut-de-gamme. Le X1 deviendrait alors un concurrent de l'iPad Pro d'Apple et de la Surface Neo de Microsoft, annoncée plus tôt ce mois-ci