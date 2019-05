Lenovo met à jour son ThinkPad X1 Extreme : nouveaux CPU/GPU et dalle OLED au programme

Une mise à jour matérielle pertinente

De l'OLED pour fignoler l'ensemble

Déjà très fier de son laptop en août dernier, lors de sa conférence à l'IFA, le constructeur chinois rempile donc avec le séduisant ThinkPad X1 Extreme. L'appareil orignal proposait des processeurs Intel de huitième génération et des puces GPU de lignée Pascal. Interrogé à ce propos à l'époque, un responsable de la marque nous avait semblé un brin évasif sur la question d'intégrer les prochains GPUs NVIDIA (alors fraîchement annoncés) au nouveau ThinkPad. Dans les faits, la chose devait déjà être plus ou moins dans les cartons. Preuve en est, cette seconde génération du produit mise sur des CPUs Intel de neuvième génération... et une puce Turing lancée entre temps.Attendu en juillet prochain à partir de 1499.99 dollars, le Lenovo ThinkPad X1 Extrem de seconde génération arborera donc des processeurs Intel de seconde génération. Le détail des références proposées n'est pas encore disponible, mais l'on devrait retrouver des Core i5, i7 et i9, comme sur le précédent modèle. Autre nouveauté : l'intégration d'une NVIDIA GeForce GTX 1650 MaxQ. Cette dernière remplace la petite GTX 1050Ti 4 Go MaxQ disponible jusqu'à présent.Comme par le passé, on retrouvera un maximum de 64 Go de mémoire vive en DDR4, tandis que la capacité maximale de stockage passe cette fois à un maximum de 4 To, via deux SSD M.2-2280 NVMe ("seulement" 2 To étaient accessibles en option sur le premier modèle).En août dernier, le ThinkPad X1 Extreme se contentait de dalles IPS tactiles de 15,6 pouces Full HD ou 4K. Cette année un écran OLED 4K fait son entrée sur le laptop professionnel de Lenovo, mais uniquement au travers d'une option que l'on imagine d'ores et déjà coûteuse. Tactile lui aussi, il devrait permettre au PC de profiter de noirs encore plus profonds... la question de la luminosité reste par contre en suspens. Nul doute que nous en apprendrons plus dans les prochaines semaines.Comme le précise AnandTech , l'appareil n'est pas encore entièrement finalisé mais il devrait reprendre le gabarit de son grand frère (on parle donc d'un portable de moins de 2 cm d'épaisseur pour un poids de 1,7 kilos environ). Côté connectique, on retrouve enfin du Thunderbolt 3, de l'USB Type-A, un port HDMI et un support Bluetooth / Wifi, bien évidemment. Plus de détails à venir d'ici le lancement du produit programmé dans deux mois.