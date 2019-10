La version avec écran 4K du PixelBook Go coûtera la bagatelle de 1 400 $

Jusqu'à 1 399 dollars pour le Pixelbook Go !

Source : AndroidPolice

Dans le cadre de sa récente conférence new-yorkaise, Google a officialisé son nouveau Pixebook Go , un ordinateur portable sous Chrome OS, proposé à partir de 649 dollars dans sa version de base, soit avec un écran tactile 13,3" Full HD et un processeur Intel Core m3.Celles et ceux qui souhaitent disposer d'une configuration plus musclée pourront notamment opter pour un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM, mais ils pourront aussi bénéficier s'ils le souhaitent d'une résolution 4K Ultra HD Molecular Display (331 ppp), toujours sur un écran de 13,3". À condition d'y mettre le prix...En effet, dans sa configuration haut de gamme, le Pixelbook Go de Google est affiché au tarif de 1 399 dollars. Reste à savoir maintenant si les clients seront au rendez-vous.