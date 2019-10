On en sait plus sur les laptops RedmiBook équipés de puces AMD Ryzen

Des CPU AMD Ryzen et des GPU AMD Radeon

Redmi, la filiale de Xiaomi, va lancer son RedmiBook Ryzen Edition en Chine dès ce 21 octobre 2019. Il s'agit de son premier PC portable équipé d'un processeur AMD, le constructeur n'ayant jusqu'à présent recours qu'aux composants de Intel.La marque a communiqué quelques informations par l'intermédiaire du réseau social chinois Weibo. On sait que le laptop va embarquer un CPU AMD Ryzen 5 3500U, basé sur l'architecture Zen et gravé en 12 nm avec fréquence de base 2,1 GHz (3,7 GHz en turbo). Il sera épaulé par un GPU Radeon Vega 8 gravé en 14 nm permettant de proposer une solution gaming d'entrée de gamme à petit prix.Une variante plus premium de l'appareil proposera un processeur AMD Ryzen 7 3700U, fabriqué via le même procédé mais offrant une cadence de 2,3 GHz (4 GHz en turbo). Le PC peut aussi compter sur une carte graphique Radeon RX Vega 10 cadencée à 1400 MHz, qui commence à être intéressante pour le jeu vidéo.Pour le reste de la fiche technique, aucun élément officiel pour l'instant. Mais il est très probable que les caractéristiques se rapprochent de celles du dernier modèle de RedmiBook 14, qui dispose d'un écran de 14 pouces définition FHD+ avec de fines bordures de 5,75 mm et un ratio d'écran de 81,2%. Il embarque aussi un SSD de 256 ou 512 Go pour le stockage et une batterie offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie. Sur ce dernier point, le travail d'optimisation avec les CPU AMD sera important pour tenir la même promesse.Avec des composants AMD, l'ordinateur portable devrait être un peu plus abordable que la version Intel. On peut s'attendre à un prix de départ autour des 3500 yuans (445 euros hors taxe) en Chine. On ne sait pas si l'appareil sera disponible en France. Le Redmi Book sorti il y a quelques mois ne l'était pas, mais il est vendu chez certains voisins européens et Xiaomi propose de plus en plus de gammes de produits différents dans l'hexagone. Il y a donc un peu d'espoir.