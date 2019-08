Samsung dévoile le Galaxy Book S : un ordinateur ARM à l’autonomie démentielle

© Samsung

Un ultrabook autonome et toujours connecté

Élégant et très léger

Basé comme on le pressentait, sur ARM , lea de nombreux arguments dans sa manche pour séduire les plus nomades.Leembarque la nouvelle puce Qualcomm. Gravée en 7 nm, elle offre des performances idéales pour la bureautique, mais s'accompagne surtout d'un modem pouvant se connecter aux réseaux LTE / 4G.Côté performances, le Snapdragon 8cx se positionnerait au-dessus de l'Intel Core i5-8250U — un processeur tout ce qu'il y a de plus classique, et qui est loin de se montrer aussi économe en énergie que son homologue de chez Qualcomm. Le SoC s'accompagnera, dans le Galaxy Book S, de. Un port microSD permet de grimper jusqu'à 1 To de stockage.Enfin, sa batterie de 42 Wh lui offriraiten lecture vidéo, et déconnecté d'Internet. Une jolie prouesse de la part de, qui se fait ici l'un des meilleurs avocats de la nouvelle puce ARM de Qualcomm.Pourvu d'une dalle tactile TFT de 13,3 pouces affichant du Full HD, leprofite d'un châssis aussi élégant que léger.Des mensurations de 305,2 x 203,2 x 6,2 - 11,8 mm, pour un poids plume de. Soit beaucoup moins que le dernier MacBook Air , sorti fin 2018.Léger, le Galaxy Book S l'est aussi côté connectique en revanche. Le nouvel ultrabook de Samsung ne disposepour brancher tous vos périphériques.Leest annoncé pour le mois deaux États-Unis, où il se négociera pour 999 $. En France en revanche, la disponibilité de l'ordinateur est encore incertaine.