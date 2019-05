Razer lance sa gamme de produits en Mercury White : tout blancs !

Un Blade 15 blanc, vendu à partir de 2 249 dollars

Razer Basilisk ($69.99)

Razer Huntsman ($149.99)

Razer Kraken ($79.99)

Razer Base Station Chroma ($59.99)

Razer Seiren X ($99.99)

Razer Goliathus ($59.99)

Razer BlackWidow Lite ($89.99)

Razer Atheris ($49.99)

Source : Neowin

Cette variation en termes de coloris n'est pas tout à fait une première pourqui présentait il y a quelques mois toute une panoplie de produits roses « Quartz Pink », lancés pour la Saint-Valentin. Comme une alternative à son traditionnel design, Razer mise donc cette fois sur lePour s'offrir le», il faudra cependant consentir à quelques sacrifices. Certains composants ne sont ainsi pas disponibles sur cette variante de l'appareil, comme la GTX 1060 ou la RTX 2080. La déclinaison la plus abordable duest celle dotée d'uneet d'un processeur Intel de huitième génération, vendue à 2 249 dollars, soit 50 dollars de plus que le même modèle en noir.Pour le reste, Razer propose huiten blanc. Leurs tarifs, eux, n'évoluent pas, ils sont donc vendu au même prix que leurs homologues noirs et verts. En voici la liste et les prix, Outre-Atlantique :Ces produits sont disponibles dès à présent aux Etats-Unis. Leur disponibilité en France n'est pas encore connue, mais une page française pour la gammeest accessible à cette adresse