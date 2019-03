Acer présente le Travelmate X5, un laptop de 980 grammes pour 14,99 mm d’épaisseur

Le Travelmate X5 : un compagnon de voyage polyvalent, pensé pour les pros

Après le Swift 7, que nous avions eu l'occasion de tester dans nos colonnes , Acer revient à la charge avec un autre laptop ultra fin. S'il profite d'un design un peu plus convenu, le Travelmate X5 n'en démérite pas pour autant sur les terrains de la légèreté (tout juste 980 grammes sur la balance, indique le constructeur) et de la finesse (14,99 mm d'épaisseur).A l'intérieur de ce mince châssis d'aluminium, s'agite un Intel Core i7-8565U (ou un i5-8265U). Il se trouve épaulé dans sa tâche par un maximum de 16 Go de mémoire vive (8 Go sur les versions de base). Jusqu'à deux SSD NVMe, d'une capacité maximale de 512 Go chacun, sont quant à eux chargé du stockage. La connectique s'articule pour sa part autour de 2 ports USB 3.0, une sortie HDMI et un port USB-C 3.1 Gen 1 ; tandis que l'autonomie est annoncée à 10 heures.Côté écran, Acer a fait le choix d'une dalle IPS Full HD de 14 pouces, dont les bordures se limitent à 9,2mm d'épaisseur (nul doute qu'Acer pourrait toutefois faire mieux en la matière). Le Travelmate X5 est disponible dès à présent à partir de 999 euros pour la déclinaison équipée d'un Core i5, de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD.