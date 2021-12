Quand Apple fait dans l'encoche, le Chinois Chuwi met des webcams en poinçons dans ses écrans de portable

Pour le détail, le MiniBook X de Chuwi sera équipé d'un écran 2K de 10,8 pouces, avec un rapport de 16:10. Côté performances, la marque mise sur un Intel Celeron N5100 de 11e génération et sur 12 Go de RAM LPDDR4X, le tout couplé à un SSD de 512 Go. Nous ne savons pas s'il sera proposé en dehors des frontières de la Chine, mais son prix est estimé à environ 599 dollars.