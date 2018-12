Kano, l’ordinateur Do It Youtself se dote d’un écran tactile

Un ordinateur tactile à monter soi-même

». Un slogan qui résume parfaitement l'ambition de ses créateurs : encourager les jeunes (et les moins jeunes d'ailleurs) à mettre les mains dans le cambouis et à s'initier au montage et à la programmation.La société, qui commercialise déjà plusieurs solutions DIY, va mettre à disposition de ses clients une déclinaison de sonéquipée d'un écran tactile.Disponible à partir du 31 octobre, le Computer Kit Touch est affiché à 299€ Lecomprend un écran tactile HD de 10.1" ainsi qu'un clavier coloré équipé d'un trackpad. Vous restera à assembler tous les composants pour disposer d'un ordinateur fonctionnel, fonctionnant sous Raspberry Pi 3.Livrés avec leur manuel explicatif, les produits dese destinent aux 6 ans et plus. La société britannique a pris soin de rendre son jeu de construction le plus ludique possible, y compris lorsque la machine est assemblée.Une fois allumé, c'est tout un OS destiné à l'apprentissage de la programmation qui s'anime devant vous. Les utilisateurs en culotte courte ont ainsileur apprenant comment coder leur propre version de Pong ou Snake.