Voici Quartz Canyon, le premier NUC animé par un processeur Intel Xeon

Xeon huit core ou Core i7 vPro de neuvième génération au menu

Repéré par FanlessTech sur un document publié par le site russe Softline.ru,laissera aussi à l'utilisateur la possibilité d'ajouter une carte graphique de son choix, via un slot PCIe x16 laissé vacant. De quoi obtenir une machine performante et très compacte une fois l'ensemble dûment équipé de mémoire vive.Très proche du NUC Ghost Canyon lancé parl'année dernière, le boîtier de ce modèle Quartz Canyon abrite au choix un processeur Intel Xeon E huit cores ou une puce Intel Core i7 vPro (pensée pour le monde professionnel et censée être plus sécurisée que les Intel Core classiques) de neuvième génération.Ce nouveau NUC embarque par ailleurs deux ports Thunderbolt, deux entrées Ethernet. Il supporte par ailleurs la mémoire Intel Optane et intègre un modem Wi-Fi 6 Intel AX200 (2.4Gbps). L'ensemble est alimenté par un dispositif interne de 500 Watts. Intel annonce enfin que l'appareil profite d'un système de dissipation actif.Pour l'heure, aucun prix n'est encore annoncé. On ignore également le créneau de lancement précis de ce nouveau NUC